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Тренер вратарей БАТЭ: «На этом сборе мы используем такое ноу-хау, как умные очки»
02.02.2019 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренер вратарей БАТЭ Андрей Дрозд рассказал
- На этом сборе мы увидели такое ноу-хау, как умные очки
– Скажу сразу, что я увидел их несколько лет назад и взял на вооружение. На самом деле, они – одно из средств для тренировок. Во-первых, это стробоскопические очки (Стробоскопический эффект-это зрительная иллюзия, возникающая в случаях, когда наблюдение какого-либо предмета или картины осуществляется не непрерывно, а в течение отдельных периодически следующих один за другим интервалов времени. – прим.
Они улучшают реакцию, концентрацию внимания, баланс. Я увидел, что их применяют в Шальке, сборной Швейцарии.
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Тренер вратарей БАТЭ Андрей Дрозд рассказал YouTube-каналу клуба о необычных очках, которые используются на тренировках.
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