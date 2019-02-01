Тренер вратарей БАТЭ: «На этом сборе мы используем такое ноу-хау, как умные очки» 

Тренер вратарей БАТЭ Андрей Дрозд рассказал YouTube-каналу клуба о необычных очках, которые используются на тренировках.

- На этом сборе мы увидели такое ноу-хау, как умные очки

– Скажу сразу, что я увидел их несколько лет назад и взял на вооружение. На самом деле, они – одно из средств для тренировок. Во-первых, это стробоскопические очки (Стробоскопический эффект-это зрительная иллюзия, возникающая в случаях, когда наблюдение какого-либо предмета или картины осуществляется не непрерывно, а в течение отдельных периодически следующих один за другим интервалов времени. – прим. Tribuna.com ), которые создают помехи летящего мяча, они замедляют его.

Они улучшают реакцию, концентрацию внимания, баланс. Я увидел, что их применяют в Шальке, сборной Швейцарии.





Фото: YouTube-канал БАТЭ

Использовались материалы: dic.academic.ru