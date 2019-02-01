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Тренер вратарей БАТЭ: «На этом сборе мы используем такое ноу-хау, как умные очки» 

02.02.2019 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер вратарей БАТЭ Андрей Дрозд рассказал YouTube-каналу клуба о необычных очках, которые используются на тренировках.

- На этом сборе мы увидели такое ноу-хау, как умные очки 

– Скажу сразу, что я увидел их несколько лет назад и взял на вооружение. На самом деле, они – одно из средств для тренировок. Во-первых, это стробоскопические очки (Стробоскопический эффект-это зрительная иллюзия, возникающая в случаях, когда наблюдение какого-либо предмета или картины осуществляется не непрерывно, а в течение отдельных периодически следующих один за другим интервалов времени. – прим. Tribuna.com), которые создают помехи летящего мяча, они замедляют его.

Они улучшают реакцию, концентрацию внимания, баланс. Я увидел, что их применяют в Шальке, сборной Швейцарии.

Тренер вратарей БАТЭ: «На этом сборе мы используем такое ноу-хау, как умные очки» 

Фото: YouTube-канал БАТЭ

Использовались материалы: dic.academic.ru

 
 
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Тренер вратарей БАТЭ Андрей Дрозд рассказал YouTube-каналу клуба о необычных очках, которые используются на тренировках.
 
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