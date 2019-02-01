|
Форвард «Аль-Садда»: «Хави рассказывал, что в Каталонии учат ненавидеть «Реал»
02.02.2019 19:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий
«Ни один из них не любит «Реал». Хави рассказывал мне, что в Каталонии учат ненавидеть
27-летний форвард сборной Алжира забил 59 голов в 2018 году – больше Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Аль-Садда» Багдад Бунеджа рассказал, как его партнеры по катарскому клубу хавбеки Хави (экс-игрок «Барселоны») и Габи (экс-игрок «Атлетико») относятся к...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)