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Андрей Сидоренко: «Мы набираем очки в четырех встречах кряду»

02.02.2019 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко подвел итог победного матча против «Динамо» Рига (3:1).

– У нас с рижанами всегда матч проходят упорно, держат в напряжении до последней минуты как команду, так и зрителей. Игра могла сложится в ту или иную сторону, забей рижане в большинстве, но наши ребята очень хорошо оборонялись. В свою очередь, нам удалось забросить важную шайбу в большинстве. Я хочу поблагодарить команду за высокую самоотдачу, лавка жила, мы хотели победить и добились этого. Благодарны болельщикам за очень хорошую атмосферу. 

- Теперь, когда спешить никуда не надо, можно ли говорить, что команда раскрепостилась? 

Я хочу одно сказать: мы требуем от ребят, чтобы они росли в каждом матче, отдавались, работали на победу. У нас очень большие проблемы с составом. Вы видели всех ребят, которые сегодня играли. Опять же со мной команда сыграла только 2-3 игры в полном составе, поэтому рано говорить о какой-то психологической устойчивости. Мы набираем очки в четырех встречах кряду. 

- Во время игры, когда на тренерах были микрофоны, один из ваших помощников сказал фразу: «Андрея нет – лавка спокойна». О ком это было сказано? 

Я не знаю, кто это сказал. Я не слышал. – сказал Сидоренко.

Напомним, что 4 февраля «зубры» примут ЦСКА. Начало матча в 19:30.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко подвел итог победного матча против «Динамо» Рига (3:1).
 
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