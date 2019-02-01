Андрей Сидоренко: «Мы набираем очки в четырех встречах кряду»

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко подвел итог победного матча против «Динамо» Рига (3:1).

– У нас с рижанами всегда матч проходят упорно, держат в напряжении до последней минуты как команду, так и зрителей. Игра могла сложится в ту или иную сторону, забей рижане в большинстве, но наши ребята очень хорошо оборонялись. В свою очередь, нам удалось забросить важную шайбу в большинстве. Я хочу поблагодарить команду за высокую самоотдачу, лавка жила, мы хотели победить и добились этого. Благодарны болельщикам за очень хорошую атмосферу.

- Теперь, когда спешить никуда не надо, можно ли говорить, что команда раскрепостилась?

Я хочу одно сказать: мы требуем от ребят, чтобы они росли в каждом матче, отдавались, работали на победу. У нас очень большие проблемы с составом. Вы видели всех ребят, которые сегодня играли. Опять же со мной команда сыграла только 2-3 игры в полном составе, поэтому рано говорить о какой-то психологической устойчивости. Мы набираем очки в четырех встречах кряду.

- Во время игры, когда на тренерах были микрофоны, один из ваших помощников сказал фразу: «Андрея нет – лавка спокойна». О ком это было сказано?

Я не знаю, кто это сказал. Я не слышал. – сказал Сидоренко.

Напомним, что 4 февраля «зубры» примут ЦСКА. Начало матча в 19:30.