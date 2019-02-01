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Брессан принес победу «Шавешу»

02.02.2019 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче чемпионата Португалии «Шавеш» одолел «Маритиму» (1:0). Победу своей команде на 70-й минуте принес белорусский полузащитник Ренан Брессан.

Отметим, что Брессан появился на поле по ходу матча, заменив португальского нападающего Костинью.

Эта победа помогла «Шавешу» подняться на 16-е место. 

Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

Сибирь – СКА 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Дата проведения
2 февраля, 13.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Принс (Михайлов, Савченко)

 

 
 
Ссылка на источник 74
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В матче чемпионата Португалии «Шавеш» одолел «Маритиму» (1:0).
 
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