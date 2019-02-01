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Брессан принес победу «Шавешу»
02.02.2019 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче чемпионата Португалии «Шавеш» одолел «Маритиму» (1:0). Победу своей команде на 70-й минуте принес белорусский полузащитник Ренан Брессан.
Отметим, что Брессан появился на поле по ходу матча, заменив португальского нападающего Костинью.
Эта победа помогла «Шавешу» подняться на 16-е место.
Подробную статистику футболиста можно посмотреть
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В матче чемпионата Португалии «Шавеш» одолел «Маритиму» (1:0).
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