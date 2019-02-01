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Алексей Терещенко: «Все ребята пластались, столько бросков на себя приняли, играли командой»
02.02.2019 20:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Алексей Терещенко поделился впечатлениями от матча с рижанами.
– Начало было за соперником: они бежали вперед, давили нас, но мы выдержали. Я считаю, что победили заслуженно, потому что играли командно. Не устою говорить, что у нас есть команда, она живёт и хочет выигрывать, и будет выигрывать. Всех – с победой!
- Почему было так много удалений с обеих сторон?
– Выиграть хотели, эмоции захлестывали, где-то позицию проиграли. Мы движемся вперед и это радует.
- С рижанами во всех играх удалось набрать очки. Не хотите уступать принципиальному сопернику?
- Шикарный третий гол...
– Все голы сегодня шикарные. Команда работала и я не хочу себя выделять. Все ребята пластались, столько бросков на себя приняли, играли командой. Только черновая работа дает результат, а голы это следствие выполненного задания и командой игры. – сказал Терещенко.
Напомним, что «зубры» были сильнее рижского «Динамо» (3:1). Терещенко отдал голевую передачу.
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Нападающий минского «Динамо» Алексей Терещенко поделился впечатлениями от матча с рижанами.
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