Алексей Терещенко: «Все ребята пластались, столько бросков на себя приняли, играли командой»

Нападающий минского «Динамо» Алексей Терещенко поделился впечатлениями от матча с рижанами.

– Начало было за соперником: они бежали вперед, давили нас, но мы выдержали. Я считаю, что победили заслуженно, потому что играли командно. Не устою говорить, что у нас есть команда, она живёт и хочет выигрывать, и будет выигрывать. Всех – с победой!

- Почему было так много удалений с обеих сторон?

– Выиграть хотели, эмоции захлестывали, где-то позицию проиграли. Мы движемся вперед и это радует.

- С рижанами во всех играх удалось набрать очки. Не хотите уступать принципиальному сопернику?



- Это игра. Мы выходим побеждать в каждой игре, мы готовимся к каждому матчу. Без разницы с кем играем: с рижским «Динамо» или ЦСКА, или другим соперником. Мы готовимся побеждать и к этому идем.

- Шикарный третий гол...

– Все голы сегодня шикарные. Команда работала и я не хочу себя выделять. Все ребята пластались, столько бросков на себя приняли, играли командой. Только черновая работа дает результат, а голы это следствие выполненного задания и командой игры. – сказал Терещенко.

Напомним, что «зубры» были сильнее рижского «Динамо» (3:1). Терещенко отдал голевую передачу.