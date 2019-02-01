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Месси первым в топ-8 лигах забил 20 голов в этом сезоне
02.02.2019 21:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси реализовал пенальти в матче с «Валенсией» (1:2, перерыв) в 22-м туре
Это 20-й гол Месси в 20 играх чемпионата Испании в нынешнем сезоне и 11-й гол в 9 последних матчах за каталонцев.
31-летний аргентинец лидирует в зачете
Ближе всех к Месси сейчас форвард «ПСЖ»
Мохамед Салах («Ливерпуль») лидирует в Англии с 16 мячами,
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси реализовал пенальти в матче с «Валенсией» (1:2, перерыв) в 22-м туре Ла Лиги.
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