Месси первым в топ-8 лигах забил 20 голов в этом сезоне

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси реализовал пенальти в матче с «Валенсией» (1:2, перерыв) в 22-м туре .

Это 20-й гол Месси в 20 играх чемпионата Испании в нынешнем сезоне и 11-й гол в 9 последних матчах за каталонцев.

31-летний аргентинец лидирует в зачете , являясь лучшим бомбардиром топ-8 чемпионатов Европы на данный момент.

Ближе всех к Месси сейчас форвард «ПСЖ» , забивший 18 голов.

Мохамед Салах («Ливерпуль») лидирует в Англии с 16 мячами, («Сампдория») – в Италии (16 голов), Лука Йович («Айнтрахт») – в Германии (14), Люк де Йонг (ПСВ) – в Голландии (15), Диего Соуза («Брага») – в Португалии (13), а (ЦСКА) – в России (9).

Месси не стал бы великим без семьи