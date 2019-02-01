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Алексиевич находится на просмотре в «Минске»

02.02.2019 21:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Илья Алексиевич находится на просмотре в «Минске».

Прошлый сезон 27-летний футболист провел в «Торпедо-БелАЗ». Сыграл в 21-м матче и сделал голевую передачу. 

Напомним, что Алексиевич покинул стан жодинцев в начале января.

Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Полузащитник Илья Алексиевич находится на просмотре в «Минске».
 
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