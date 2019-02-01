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«Сибирь» прервала 6-матчевую победную серию СКА
02.02.2019 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Сибирь» всухую обыграла СКА (1:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Таким образом, новосибирская команда прервала победную серию питерцев, которая длилась шесть игр.
Для «Сибири» эта победа стала седьмой в девяти последних матчах.
На данный момент команда тренера Александра Андриевского занимает 9-е место в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 51 очко в 56 матчах.
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«Сибирь» всухую обыграла СКА (1:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
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