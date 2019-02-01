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НХЛ. «Филадельфия» принимает «Эдмонтон», «Тампа» в гостях у «Рейнджерс», «Торонто» сыграет с «Питтсбургом»

02.02.2019 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Эдмонтон 1:2 (2 период)
Дата проведения
2 февраля, 21.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Кутюрье (Жиру, Ворачек)
1:1 – 8 Рэтти (Лучич)
1:2 – 17 Макдэвид (Хайра, Кэссиан)

 

Монреаль – Нью-Джерси 0:0 (1 период)
Дата проведения
2 февраля, 22.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Анахайм
Дата проведения
3 февраля, 03.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Питтсбург
Дата проведения
3 февраля, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Детройт
Дата проведения
3 февраля, 03.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Вегас
Дата проведения
3 февраля, 03.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео

 

Айлендерс – Лос-Анджелес
Дата проведения
3 февраля, 03.00, «Nassau Veterans Memorial Coliseum»
Онлайн матча Видео

 

Коламбус – Сент-Луис
Дата проведения
3 февраля, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Тампа-Бэй
Дата проведения
3 февраля, 04.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Даллас
Дата проведения
3 февраля, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Чикаго
Дата проведения
3 февраля, 04.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Ванкувер
Дата проведения
3 февраля, 06.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Аризона
Дата проведения
3 февраля, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

 
 
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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