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Чемпионат Испании. «Барселона» играет с «Валенсией»

02.02.2019 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 22-м туре Ла Лиги «Барселона» принимает «Валенсию», «Атлетико» играет с «Бетисом», «Реал» – с «Алавесом», «Севилья» отправляется в гости к «Сельте».

Чемпионат Испании

22-й тур

Уэска – Вальядолид 4:0 (1:0, 3:0)
Дата проведения
1 февраля, 23.00, «Эль Алькорас»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 19 Гальего, 2:0 – 50 Пулидо, 3:0 – 53 Гомес, 4:0 – 77 Авила.
УэскаСантамария, Мирамон, Эчейта, Инсуа, Пулидо, Галан, Эррера (Мусто, 72), Ривера, Гомес, Гальего (Феррейро, 89), Эрнандес (Авила, 77).
ВальядолидМасип, Антоньито, Кико Оливас (Ануар, 82), Калеро, Мартинес, Кеко (Эрвиас, 64), Алькарас, Фернандес, Тони (Унал, 54), Плано, Серхи Гвардиола.
Предупреждения:
Эрнандес (37), Инсуа (63), Галан (69), Пулидо (82), Мусто (83), Гомес (85), Ануар (85), Калеро (88).

 

Леванте – Хетафе 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
2 февраля, 15.00, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика
ЛевантеФернандес, Рубен Везу, Коке, Тоньо, Кабако, Барди (Майораль, 71), Кампанья, Моралес, Рочина (Вукчевич, 80), Джейсон, Марти (Двамена, 78).
ХетафеСория, Фулькье, Оливера, Суарес, Микел, Арамбарри, Максимович, Фламини, Анхель (Антунеш, 70), Мата (Молина, 62), Сайс (Дуро, 85).
Предупреждения:
Рочина (20), Кампанья (21), Фламини (22), Микел (31), Фулькье (34), Кабако (56), Джейсон (90).

 

Реал Сосьедад – Атлетик 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
2 февраля, 18.15, «Аноэта»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 16 Ойарсабаль, 2:0 – 45 Виллиан Жозе, 2:1 – 82 Рауль Гарсия.
Реал СосьедадРульи, Навас, Тео, Сальдуа, Льоренте, Сурутуса, Ильярраменди (Субельдия, 76), Янузай (Сандро Рамирес, 82), Мерино, Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Морено, 88).
АтлетикЯго Эррерин, Йерай Альварес, Берчиче, Капа, Мартинес, Дани Гарсия, Сан Хосе (Беньят, 46), Кордоба (Рауль Гарсия, 46), Ибаи Гомес, Муниаин (Гурусета, 70), Иньяки Уильямс.
Предупреждения:
Капа (55), Навас (81).

 

Барселона – Валенсия 2:2 (второй тайм)
Дата проведения
2 февраля, 20.30, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 24 Гамейро, 0:2 – 32, пенальти Парехо, 1:2 – 39, пенальти Месси, 2:2 – 64 Месси.
Барселонатер Стеген, Пике, Серджи Роберто, Нелсон Семеду (Альба, 46), Вермален, Аленья (Артур, 66), Ракитич, Видаль, Коутиньо, Месси, Суарес.
ВаленсияНето, Гарай, Тони Лато, Пиччини, Габриэл, Васс, Коклен (Кондогбиа, 72), Парехо, Черышев, Родриго (Санти Мина, 79), Гамейро (Ферран Торрес, 40).
Предупреждения:
Серджи Роберто (31), Ракитич (45).

 

Сельта – Севилья
Дата проведения
2 февраля, 22.45, «Балайдос»
превью матча онлайн статистика
СельтаБланко, Араухо, Жунка, Мальо, Кабраль, Хосабед, Йокушлу, Браис Мендес, Бельтран, Буфаль, Макси Гомес.
СевильяВацлик, Кьер, Гомес, Арана, Меркадо, Васкес, Банега, Сарабия, Промес, Андре Силва, Бен-Йеддер.

 

Вильярреал – Эспаньол
Дата проведения
3 февраля, 14.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика

 

Бетис – Атлетико
Дата проведения
3 февраля, 18.15, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

 

Эйбар – Жирона
Дата проведения
3 февраля, 20.30, «Мунисипаль де Ипуруа»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Мадрид – Алавес
Дата проведения
3 февраля, 22.45, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика

 

Райо Вальекано – Леганес
Дата проведения
4 февраля, 23.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика

 

 

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В 22-м туре Ла Лиги «Барселона» принимает «Валенсию», «Атлетико» играет с «Бетисом», «Реал» – с «Алавесом», «Севилья» отправляется в гости к «Сельте».
 
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