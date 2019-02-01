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Чемпионат Испании. «Барселона» играет с «Валенсией»
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В 22-м туре Ла Лиги «Барселона» принимает «Валенсию», «Атлетико» играет с «Бетисом», «Реал» – с «Алавесом», «Севилья» отправляется в гости к «Сельте».
Чемпионат Испании
22-й тур
- Дата проведения
-
1 февраля, 23.00, «Эль Алькорас»
- Голы:
-
1:0 –
19 Гальего,
2:0 –
50 Пулидо,
3:0 –
53 Гомес,
4:0 –
77 Авила.
Уэска –
Сантамария, Мирамон, Эчейта, Инсуа, Пулидо, Галан, Эррера (Мусто, 72), Ривера, Гомес, Гальего (Феррейро, 89), Эрнандес (Авила, 77).
Вальядолид –
Масип, Антоньито, Кико Оливас (Ануар, 82), Калеро, Мартинес, Кеко (Эрвиас, 64), Алькарас, Фернандес, Тони (Унал, 54), Плано, Серхи Гвардиола.
- Предупреждения:
-
Эрнандес
(37), Инсуа
(63), Галан
(69), Пулидо
(82), Мусто
(83), Гомес
(85), Ануар
(85), Калеро
(88).
- Дата проведения
-
2 февраля, 15.00, «Сьюдад де Валенсия»
Леванте –
Фернандес, Рубен Везу, Коке, Тоньо, Кабако, Барди (Майораль, 71), Кампанья, Моралес, Рочина (Вукчевич, 80), Джейсон, Марти (Двамена, 78).
Хетафе –
Сория, Фулькье, Оливера, Суарес, Микел, Арамбарри, Максимович, Фламини, Анхель (Антунеш, 70), Мата (Молина, 62), Сайс (Дуро, 85).
- Предупреждения:
-
Рочина
(20), Кампанья
(21), Фламини
(22), Микел
(31), Фулькье
(34), Кабако
(56), Джейсон
(90).
- Дата проведения
-
2 февраля, 18.15, «Аноэта»
- Голы:
-
1:0 –
16 Ойарсабаль,
2:0 –
45 Виллиан Жозе,
2:1 –
82 Рауль Гарсия.
Реал Сосьедад –
Рульи, Навас, Тео, Сальдуа, Льоренте, Сурутуса, Ильярраменди (Субельдия, 76), Янузай (Сандро Рамирес, 82), Мерино, Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Морено, 88).
Атлетик –
Яго Эррерин, Йерай Альварес, Берчиче, Капа, Мартинес, Дани Гарсия, Сан Хосе (Беньят, 46), Кордоба (Рауль Гарсия, 46), Ибаи Гомес, Муниаин (Гурусета, 70), Иньяки Уильямс.
- Предупреждения:
-
Капа
(55), Навас
(81).
- Дата проведения
-
2 февраля, 20.30, «Камп Ноу»
- Голы:
-
0:1 –
24 Гамейро,
0:2 –
32, пенальти Парехо,
1:2 –
39, пенальти Месси,
2:2 –
64 Месси.
Барселона –
тер Стеген, Пике, Серджи Роберто, Нелсон Семеду (Альба, 46), Вермален, Аленья (Артур, 66), Ракитич, Видаль, Коутиньо, Месси, Суарес.
Валенсия –
Нето, Гарай, Тони Лато, Пиччини, Габриэл, Васс, Коклен (Кондогбиа, 72), Парехо, Черышев, Родриго (Санти Мина, 79), Гамейро (Ферран Торрес, 40).
- Предупреждения:
-
Серджи Роберто
(31), Ракитич
(45).
- Дата проведения
-
2 февраля, 22.45, «Балайдос»
Сельта –
Бланко, Араухо, Жунка, Мальо, Кабраль, Хосабед, Йокушлу, Браис Мендес, Бельтран, Буфаль, Макси Гомес.
Севилья –
Вацлик, Кьер, Гомес, Арана, Меркадо, Васкес, Банега, Сарабия, Промес, Андре Силва, Бен-Йеддер.
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В 22-м туре Ла Лиги «Барселона» принимает «Валенсию», «Атлетико» играет с «Бетисом», «Реал» – с «Алавесом», «Севилья» отправляется в гости к «Сельте».
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