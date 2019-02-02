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Высшая лига Бельгии. Сарока забил свой первый мяч в чемпионате
02.02.2019 23:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский нападающий Антон Сарока забил первый свой мяч в чемпионате Бельгии, который не помог его «Локерену» обыграть «Кортрейком» (2:1)
26-летний форвард вышел в стартовом составе и отличился на 49 минуте.
«Локерен» занимает последнее место в высшей лиге Бельгии.
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Белорусский нападающий Антон Сарока забил первый свой мяч в чемпионате Бельгии, который не помог его «Локерену» обыграть «Кортрейком» (2:1) 26-летний форвард вышел в...
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