ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Высшая лига Бельгии. Сарока забил свой первый мяч в чемпионате

02.02.2019 23:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский нападающий Антон Сарока забил первый свой мяч в чемпионате Бельгии, который не помог его «Локерену» обыграть «Кортрейком» (2:1)

26-летний форвард вышел в стартовом составе и отличился на 49 минуте.

«Локерен» занимает последнее место в высшей лиге Бельгии.

ВИДЕО

Кортрейк – Локерен 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
2 февраля, 22.00, «Гюлденспорен»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 45 Авенатти, 1:1 – 49 Сарока, 2:1 – 90 Стоянович.
КортрейкБруццезе, Бацула, Кагельмахер, Голубович, Д`Ане, ван дер Брюгген, Лепуан, Де Сарт, Шевалье (Эзекиэл, 68), Койта (Уали, 76), Авенатти (Стоянович, 79).
ЛокеренВерюлст, Десхахт, Филипович, Мпати Бибуангу, Тирпан, Севальос (Беншеб, 79), Овермейре, Хуппертс (Мирич, 71), Маречек, Бен Харуш, Сарока (Терки, 90).
Предупреждения:
Сарока (48), Кагельмахер (86), Де Сарт (89).

 

Сарока давно сидит на лавке в Бельгии. «Локерен» взял еще двоих нападающих

 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский нападающий Антон Сарока забил первый свой мяч в чемпионате Бельгии, который не помог его «Локерену» обыграть «Кортрейком» (2:1) 26-летний форвард вышел в...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Роналду забил 17-й гол в серии А и обогнал Куальяреллу в гонке бомбардиров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика