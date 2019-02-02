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Роналду забил 17-й гол в серии А и обогнал Куальяреллу в гонке бомбардиров

02.02.2019 23:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил гол в матче с «Пармой» (1:0, перерыв) в 22-м туре серии А.

Это 16-й гол португальца в 22 играх чемпионата Италии в нынешнем сезоне.

Роналду обогнал Дувана Сапату из «Аталанты» (15 голов в 21 матче) и делит первое место в списке бомбардиров с Фабио Куальяреллой из «Сампдории» (16 голов в 21 игре).

Роналду забил 17-й гол в серии А и обогнал Куальяреллу в гонке бомбардиров

 
 
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил гол в матче с «Пармой» (1:0, перерыв) в 22-м туре серии А.
 
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