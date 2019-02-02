Роналду забил 17-й гол в серии А и обогнал Куальяреллу в гонке бомбардиров

Нападающий «Ювентуса» забил гол в матче с «Пармой» (1:0, перерыв) в 22-м туре серии А.

Это 16-й гол португальца в 22 играх чемпионата Италии в нынешнем сезоне.

Роналду обогнал Дувана Сапату из «Аталанты» (15 голов в 21 матче) и делит первое место в списке бомбардиров с из «Сампдории» (16 голов в 21 игре).



