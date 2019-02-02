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Роналду забил 17-й гол в серии А и обогнал Куальяреллу в гонке бомбардиров
02.02.2019 23:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Ювентуса»
Это 16-й гол португальца в 22 играх чемпионата Италии в нынешнем сезоне.
Роналду обогнал Дувана Сапату из «Аталанты» (15 голов в 21 матче) и делит первое место в списке бомбардиров с
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил гол в матче с «Пармой» (1:0, перерыв) в 22-м туре серии А.
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