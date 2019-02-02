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НБА. «Голден Стэйт» выиграл у «Лейкерс», 43 очка Хардена помогли «Хьюстону» разгромить в гостях «Юту» и другие результаты
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли двенадцать матчей. «Уорриорз» обыграл находящихся за пределами зоны плей-офф «Лейкерс».
Благодаря 43 очкам Хардена «Хьюстон» разгромил в гостях соседа по турнирной таблице «Юту».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
3 февраля, 01.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
-
Джексон (29 + 7 передач),
Гриффин (24 + 11 подборов + 6 передач + 5 потерь),
Буллок (19),
Драммонд (12 + 11 подборов),
Браун (0) старт;
Смит (6),
Пачулия (5 + 8 подборов),
Кеннард (3),
Джонсон (3),
Гэллоуэй (0).
- Клипперс
-
Гилджес-Александер (14 + 7 подборов),
Харрис (7 + 8 подборов),
Брэдли (6),
Беверли (4),
Гортат (0) старт;
Уильямс (39 + 9 передач),
Харрелл (16 + 7 подборов),
Скотт (15),
Марьянович (10 + 10 подборов),
Уоллес (0),
Робинсон (0),
Мотли (0).
- Дата проведения
-
3 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
- Шарлотт
-
Уокер (37 + 10 передач),
Батюм (16),
Лэмб (13 + 9 подборов),
Марв. Уильямс (13),
Бийомбо (5) старт;
Монк (18),
Бриджес (13),
Кидд-Гилкрист (8),
Эрнангомес (2),
Паркер (0).
- Чикаго
-
Маркканен (30 + 9 подборов),
Лавин (18),
Данн (7),
Селден (7),
Лопес (7) старт;
Портис (33 + 9 подборов),
Харрисон (10),
Фелисио (4),
Арчидиаконо (2 + 6 передач),
Сэмпсон (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли двенадцать матчей. «Уорриорз» обыграл находящихся за пределами зоны плей-офф «Лейкерс».
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