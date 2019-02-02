ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. «Голден Стэйт» выиграл у «Лейкерс», 43 очка Хардена помогли «Хьюстону» разгромить в гостях «Юту» и другие результаты

03.02.2019 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли двенадцать матчей. «Уорриорз» обыграл находящихся за пределами зоны плей-офф «Лейкерс».

Благодаря 43 очкам Хардена «Хьюстон» разгромил в гостях соседа по турнирной таблице «Юту».

НБА

Регулярный чемпионат

Детройт – Клипперс 101:111 (40:22, 25:25, 22:29, 14:35)
Дата проведения
3 февраля, 01.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Статистика
Детройт
Джексон (29 + 7 передач), Гриффин (24 + 11 подборов + 6 передач + 5 потерь), Буллок (19), Драммонд (12 + 11 подборов), Браун (0)  старт; Смит (6), Пачулия (5 + 8 подборов), Кеннард (3), Джонсон (3), Гэллоуэй (0).
Клипперс
Гилджес-Александер (14 + 7 подборов), Харрис (7 + 8 подборов), Брэдли (6), Беверли (4), Гортат (0)  старт; Уильямс (39 + 9 передач), Харрелл (16 + 7 подборов), Скотт (15), Марьянович (10 + 10 подборов), Уоллес (0), Робинсон (0), Мотли (0).

Шарлотт – Чикаго 125:118 (27:26, 24:34, 37:26, 37:32)
Дата проведения
3 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча Статистика
Шарлотт
Уокер (37 + 10 передач), Батюм (16), Лэмб (13 + 9 подборов), Марв. Уильямс (13), Бийомбо (5)  старт; Монк (18), Бриджес (13), Кидд-Гилкрист (8), Эрнангомес (2), Паркер (0).
Чикаго
Маркканен (30 + 9 подборов), Лавин (18), Данн (7), Селден (7), Лопес (7)  старт; Портис (33 + 9 подборов), Харрисон (10), Фелисио (4), Арчидиаконо (2 + 6 передач), Сэмпсон (0).

Орландо – Бруклин 102:89 (26:21, 18:27, 34:22, 24:19)
Дата проведения
3 февраля, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика

Вашингтон – Милуоки 115:131 (26:38, 24:35, 34:27, 31:31)
Дата проведения
3 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Статистика

Кливленд – Даллас 98:111 (31:40, 24:18, 25:28, 18:25)
Дата проведения
3 февраля, 03.30, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Статистика

Майами – Индиана 88:95 (27:21, 27:32, 23:31, 11:11)
Дата проведения
3 февраля, 03.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика

Сан-Антонио – Новый Орлеан 113:108 (35:24, 28:26, 31:28, 19:30)
Дата проведения
3 февраля, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика

Голден Стэйт – Лейкерс 115:101 (33:24, 30:34, 25:28, 27:15)
Дата проведения
3 февраля, 04.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Статистика

Миннесота – Денвер 106:107 (38:29, 26:32, 24:28, 18:18)
Дата проведения
3 февраля, 05.00, «Target Center»
Онлайн матча Статистика

Юта – Хьюстон 98:125 (27:31, 23:32, 19:28, 29:34)
Дата проведения
3 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Статистика

Финикс – Атланта 112:118 (30:33, 27:25, 31:28, 24:32)
Дата проведения
3 февраля, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
Онлайн матча Статистика

Сакраменто – Филадельфия 115:108 (32:26, 30:26, 24:27, 29:29)
Дата проведения
3 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли двенадцать матчей. «Уорриорз» обыграл находящихся за пределами зоны плей-офф «Лейкерс».
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Ювентус» сыграл вничью с «Пармой» – 3:3. Отрыв от «Наполи» – 9 очков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика