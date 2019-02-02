Захаров о предложении сыграть в случае аншлага: «Я тоже выйду на лед, но попозже»

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров отреагировал на предложение выйти на лед в случае аншлага на сегодняшнем матче с «Неманом».

«Да, я тоже выйду, но попозже (смеется). Кольцов молодец конечно. Если бы была возможность, то я бы с удовольствием, если находился в Бресте сходил на этот матч посмотреть. Город над Бугом еще не скоро увидит игрока НХЛ, чемпиона России, обладателя кубка Гагарина, игравшего с Марио Лемье на своем льду. Может быть тоже приеду, если будет время, поболеть за него», – сказал Захаров в интервью Belarushockey.com .

Ранее главный тренер «Бреста» Константин Кольцов заявил, что выйдет на лед в случае аншлага на матче с «Бобруйском». Собрать полную арену болельщики не смогли.