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Захаров о предложении сыграть в случае аншлага: «Я тоже выйду на лед, но попозже»

03.02.2019 09:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров отреагировал на предложение выйти на лед в случае аншлага на сегодняшнем матче с «Неманом». 

«Да, я тоже выйду, но попозже (смеется). Кольцов молодец конечно. Если бы была возможность, то я бы с удовольствием, если находился в Бресте сходил на этот матч посмотреть. Город над Бугом еще не скоро увидит игрока НХЛ, чемпиона России, обладателя кубка Гагарина, игравшего с Марио Лемье на своем льду. Может быть тоже приеду, если будет время, поболеть за него», – сказал Захаров в интервью Belarushockey.com.

Ранее главный тренер «Бреста» Константин Кольцов заявил, что выйдет на лед в случае аншлага на матче с «Бобруйском». Собрать полную арену болельщики не смогли. 

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров отреагировал на предложение выйти на лед в случае аншлага на сегодняшнем матче с «Неманом».
 
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