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Сушко оформил дубль в игре с «Виндзор». Его признали первой звездой матча
03.02.2019 09:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата OHL «Оуэн Саунд Аттак» на чужом льду в овертайме обыграл «Виндзор» (4:3).
Белорусский нападающий гостей Максим Сушко оформил дубль. Вторая шайба 19-летнего форварда стала победной.
Сушко завершил игру с показателем полезности «+1». Его признали первой звездой матча.
В 46 матчах текущего сезона Сушко
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В матче регулярного чемпионата OHL «Оуэн Саунд Аттак» на чужом льду в овертайме обыграл «Виндзор» (4:3).
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