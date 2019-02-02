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Сушко оформил дубль в игре с «Виндзор». Его признали первой звездой матча

03.02.2019 09:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче регулярного чемпионата OHL «Оуэн Саунд Аттак» на чужом льду в овертайме обыграл «Виндзор» (4:3).

Белорусский нападающий гостей Максим Сушко оформил дубль. Вторая шайба 19-летнего форварда стала победной.

Сушко завершил игру с показателем полезности «+1». Его признали первой звездой матча. 

В 46 матчах текущего сезона Сушко набрал 34 (13+21) очка при показателе полезности «-16». 

 
 
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В матче регулярного чемпионата OHL «Оуэн Саунд Аттак» на чужом льду в овертайме обыграл «Виндзор» (4:3).
 
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