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Пилипчук о двух играх за два дня: «А как еще может быть во время предсезонной подготовки?»

03.02.2019 09:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Новый главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук в интервью пресс-службе клуба поделился первыми впечатлениями о команде. 

– Изначально вчерашний спарринг против юношеского состава «Шахтера» не планировался. Почему решили усложнить программу сборов?

– На данный момент мне необходимо получить информацию о футболистах и понять, на каком мы находимся уровне. Только в играх я могу получить ответы на свои вопросы. Плюс ко всему, если есть возможность провести добротный спарринг против хорошей команды – надо пользоваться ей.

– Две игры за два дня – довольно серьезное испытание прочности футболистов.

– А как еще может быть во время предсезонной подготовки? Всем известно, что сборы – это очень тяжелая пора для футболиста. Мы закладываем необходимый фундамент, чтобы нам потом не было трудно на дистанции. Некоторые футболисты сегодня отыграли 90 минут и они достойно выдержали эту нагрузку – это положительный момент.

– Как оцените качество игры в этих двух матчах?

–  Есть ошибки и будем трудиться над исправлением их. Главное, что есть позитивные моменты и на надо их развивать. Тренерскому штабу, нужно хорошо потрудиться на этих сборах, чтобы сделать эту команду сильнее. Итоговый счет в матч межсезонья – это не главное. Нужно понимать, что футболисты находятся под нагрузками, мы пробуем разные игровые сочетания на поле. Сейчас нужно работать не над результатом, мы строим команду.

– Как восприняла общественность вчерашнюю новость о вашем представлении в качестве главного тренера?

– Очень много теплых слов, приятных напутствий. Я получал поздравления и от болельщиков «Спартака», «Ахмата», клубов, в которых трудился еще ранее. Отдельно хотелось бы еще раз поблагодарить Рашида Рахимова. Также, пользуясь случаем, я хочу сказать спасибо всем, кто меня поприветствовал в Беларуси, – сказал Пилипчук. 

 

 
Теги: Новости
 
 
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Новый главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук в интервью пресс-службе клуба поделился первыми впечатлениями о команде.
 
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