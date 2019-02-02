|
Пилипчук о двух играх за два дня: «А как еще может быть во время предсезонной подготовки?»
03.02.2019 09:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Новый главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук в
– Изначально вчерашний спарринг против юношеского состава «Шахтера» не планировался. Почему решили усложнить программу сборов?
– На данный момент мне необходимо получить информацию о футболистах и понять, на каком мы находимся уровне. Только в играх я могу получить ответы на свои вопросы. Плюс ко всему, если есть возможность провести добротный спарринг против хорошей команды – надо пользоваться ей.
– Две игры за два дня – довольно серьезное испытание прочности футболистов.
– А как еще может быть во время предсезонной подготовки? Всем известно, что сборы – это очень тяжелая пора для футболиста. Мы закладываем необходимый фундамент, чтобы нам потом не было трудно на дистанции. Некоторые футболисты сегодня отыграли 90 минут и они достойно выдержали эту нагрузку – это положительный момент.
– Как оцените качество игры в этих двух матчах?
– Есть ошибки и будем трудиться над исправлением их. Главное, что есть позитивные моменты и на надо их развивать. Тренерскому штабу, нужно хорошо потрудиться на этих сборах, чтобы сделать эту команду сильнее. Итоговый счет в матч межсезонья – это не главное. Нужно понимать, что футболисты находятся под нагрузками, мы пробуем разные игровые сочетания на поле. Сейчас нужно работать не над результатом, мы строим команду.
– Как восприняла общественность вчерашнюю новость о вашем представлении в качестве главного тренера?
– Очень много теплых слов, приятных напутствий. Я получал поздравления и от болельщиков «Спартака», «Ахмата», клубов, в которых трудился еще ранее. Отдельно хотелось бы еще раз поблагодарить Рашида Рахимова. Также, пользуясь случаем, я хочу сказать спасибо всем, кто меня поприветствовал в Беларуси, – сказал Пилипчук.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук в интервью пресс-службе клуба поделился первыми впечатлениями о команде.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)