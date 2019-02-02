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Белорус Владимир Самсонов вышел в 1/2 финала Кубка Европы по настольному теннису

03.02.2019 10:57 — Новости Спорта | БелТА  
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Белорус Владимир Самсонов вышел в 1/2 финала Кубка Европы по настольному теннису
Владимир Самсонов. Фото из архива

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер сборной Беларуси по настольному теннису Владимир Самсонов пробился в полуфинал Кубка Европы топ-16, который проходит в швейцарском Монтре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом раунде белорус переиграл греческого спортсмена Панайотиса Гьониса - 4:1, а в четвертьфинале с таким же результатом победил румына Овидиу Ионеску.

Сегодня в полуфинале соперником Владимира Самсонова будет австриец Даниэль Хабесон. В другом матче за выход в финал поспорят представители Германии Тимо Болль и Дмитрий Овчаров.

Владимир Самсонов четырежды становился победителем этих престижных соревнований (1998, 1999, 2001, 2007), а в прошлом году занял 4-е место.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер сборной Беларуси по настольному теннису Владимир Самсонов пробился в полуфинал Кубка Европы топ-16, который проходит в...
 
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