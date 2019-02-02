Белорус Владимир Самсонов вышел в 1/2 финала Кубка Европы по настольному теннису

Владимир Самсонов. Фото из архива

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер сборной Беларуси по настольному теннису Владимир Самсонов пробился в полуфинал Кубка Европы топ-16, который проходит в швейцарском Монтре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом раунде белорус переиграл греческого спортсмена Панайотиса Гьониса - 4:1, а в четвертьфинале с таким же результатом победил румына Овидиу Ионеску.

Сегодня в полуфинале соперником Владимира Самсонова будет австриец Даниэль Хабесон. В другом матче за выход в финал поспорят представители Германии Тимо Болль и Дмитрий Овчаров.

Владимир Самсонов четырежды становился победителем этих престижных соревнований (1998, 1999, 2001, 2007), а в прошлом году занял 4-е место.-0-