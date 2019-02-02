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Беларусь сыграет с Англией в основном раунде квалификации ЧМ-2020

03.02.2019 14:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вчера сборная Беларуси выиграла свою группу в предварительном раунде отбора на чемпионат мира 2020 года.

В основном раунде отбора подопечные Андрея Толмача сыграют с Италией, Венгрией и Англией, сообщает сайт АБФФ.

Матчи пройдут в Италии с 22 по 27 октября. 

 
 
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Вчера сборная Беларуси выиграла свою группу в предварительном раунде отбора на чемпионат мира 2020 года.
 
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