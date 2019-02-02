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В Англии игроки в FIFA 19 могут нанять трейдеров для своих карточек. Стоит 8 фунтов в час

03.02.2019 15:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Bark сообщил о запуске сервиса по найму трейдеров в FIFA 19.

За 8 фунтов в час трейдеры помогут зарабатывать игрокам на перепродаже карточек Ultimate Team за внутриигровую валюту. Для этого необходимо дать трейдерам доступ к своим аккаунтам. Стоимость карточек разных игроков может достигать от пары тысяч монет до нескольких миллионов.

Желающие стать трейдерами должны будут подтвердить свою личность, их данные будут тщательно проверять. Также Bark рекомендует трейдерам и игрокам подписывать контракты.

Bark – рынок веб-услуг, был запущен в 2014 году.

Покупать топов в FIFA 19 Ultimate Team сложно. Но у нас есть несколько советов

Тату Месси, Леброна и Конора им не принадлежат. Из-за этого на создателей видеоигр подают в суд

 
 
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Bark сообщил о запуске сервиса по найму трейдеров в FIFA 19. За 8 фунтов в час трейдеры помогут зарабатывать игрокам на перепродаже карточек Ultimate Team за внутриигровую...
 
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