Самыми возрастными участниками «Сморгонской лыжни - 2019» стали Станислав Полоневич (80 лет) и Ирина Русак (53 года).

Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, председатель РОО «Белорусский союз женщин» Анна Джумкова и первый секретарь райкома «БРСМ» Татьяна Гетманович вручили им свои подарки.





И Станислав Полоневич, и Ирина Русак убеждены в том, что движение - это жизнь, поэтому на своем примере они призывают молодежь не лениться, а заниматься спортом.

Сергей ЮРЕВИЧ.

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