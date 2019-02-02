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80-летний мужчина и 53-летняя женщина стали самыми возрастными участниками "Сморгонской лыжни"

03.02.2019 — Новости Спорта | Светлы шлях  
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Самыми возрастными участниками «Сморгонской лыжни - 2019» стали Станислав Полоневич (80 лет) и Ирина Русак (53 года). 

Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, председатель РОО «Белорусский союз женщин» Анна Джумкова и первый секретарь райкома «БРСМ» Татьяна Гетманович вручили им свои подарки.

80-летний мужчина и 53-летняя женщина стали самыми возрастными участниками "Сморгонской лыжни"

И Станислав Полоневич, и Ирина Русак убеждены в том, что движение - это жизнь, поэтому на своем примере они призывают молодежь не лениться, а заниматься спортом.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.


 
 
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Самыми возрастными участниками «Сморгонской лыжни - 2019» стали Станислав Полоневич (80 лет) и Ирина Русак (53 года). 
 
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