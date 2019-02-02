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80-летний мужчина и 53-летняя женщина стали самыми возрастными участниками "Сморгонской лыжни"
03.02.2019 — Новости Спорта | Светлы шлях
Самыми возрастными участниками
Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, председатель РОО «Белорусский союз женщин» Анна Джумкова и первый секретарь райкома «БРСМ» Татьяна Гетманович вручили им свои подарки.
И Станислав Полоневич, и Ирина Русак убеждены в том, что движение - это жизнь, поэтому на своем примере они призывают молодежь не лениться, а заниматься спортом.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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Самыми возрастными участниками «Сморгонской лыжни - 2019» стали Станислав Полоневич (80 лет) и Ирина Русак (53 года).
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