"Помимо соперничества есть еще и уважение". Участники "Сморгонской лыжни" делятся своими впечатлениями

Зимний спортивный праздник "Сморгонская лыжня - 2019" , прошедший 2 февраля, собрал более 200 участников. О том, с каким настроением спортсмены-любители принимали участие в соревнованиях, - наш блиц-опрос.

Артём:





- Лыжные гонки – один из моих любимых видов спорта. Занимаюсь им уже почти три года. Периодически участвую в районных и областных соревнованиях. Слежу за выступлением белорусских и российских биатлонистов. Раньше нравилось, как выступала до завершения спортивной карьеры Дарья Домрачева. Теперь мне симпатичен француз Мартен Фуркад.

Александр:





- Занимаюсь лыжами только на любительском уровне, но стою на них уверено. Хорошо, что в этом году с погодой нам повезло и можно чуть дольше покататься.

Светлана с сыном Алексеем:





- Приехали поддержать мужа и отца, который выступает за команду МПМК - 165. Лыжи - наш семейный вид спорта. Каждую зиму катаемся. Муж инициатор семейного активного отдыха.

Татьяна:





- На лыжах я стою давно. В этом виде спорта главное, чтобы погода сопутствовала. Каждый год принимаю участие в соревнованиях.

Андрей:





- Несмотря на то, что соревнования проходят на любительском уровне, чувствуется, что участники подошли к ним со всей серьезностью. На лыжне помимо здорового соперничества есть еще и уважение: если кто-то упал и просит помощи встать, то все друг другу помогаем.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.