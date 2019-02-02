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"Помимо соперничества есть еще и уважение". Участники "Сморгонской лыжни" делятся своими впечатлениями
03.02.2019 — Новости Спорта | Светлы шлях
Зимний спортивный праздник
Артём:
Александр:
Светлана с сыном Алексеем:
Татьяна:
Андрей:
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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"Помимо соперничества есть еще и уважение". Участники "Сморгонской лыжни" делятся своими впечатлениями
Зимний спортивный праздник "Сморгонская лыжня - 2019", прошедший 2 февраля, собрал более 200 участников. О том, с каким настроением спортсмены-любители принимали...
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