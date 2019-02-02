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Команды «Белагротерминала» и комбината хлебопродуктов стали победительницами «Сморгонской лыжни - 2019»

03.02.2019 — Новости Спорта | Светлы шлях  
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Зимний спортивный праздник «Сморгонская лыжня - 2019» в этом году собрал более 200 участников, представляющих 30 организаций и предприятий района.

Команды «Белагротерминала» и комбината хлебопродуктов стали победительницами «Сморгонской лыжни - 2019»

Открыл соревнования председатель Сморгонского райисполкома Геннадий ХОРУЖИК

Команды «Белагротерминала» и комбината хлебопродуктов стали победительницами «Сморгонской лыжни - 2019»

Команды «Белагротерминала» и комбината хлебопродуктов стали победительницами «Сморгонской лыжни - 2019»

Команды «Белагротерминала» и комбината хлебопродуктов стали победительницами «Сморгонской лыжни - 2019»

Команды «Белагротерминала» и комбината хлебопродуктов стали победительницами «Сморгонской лыжни - 2019»

Команды «Белагротерминала» и комбината хлебопродуктов стали победительницами «Сморгонской лыжни - 2019»

Команды «Белагротерминала» и комбината хлебопродуктов стали победительницами «Сморгонской лыжни - 2019»

Команды «Белагротерминала» и комбината хлебопродуктов стали победительницами «Сморгонской лыжни - 2019»

Команды «Белагротерминала» и комбината хлебопродуктов стали победительницами «Сморгонской лыжни - 2019»

Команды «Белагротерминала» и комбината хлебопродуктов стали победительницами «Сморгонской лыжни - 2019»

Команды «Белагротерминала» и комбината хлебопродуктов стали победительницами «Сморгонской лыжни - 2019»

Команды «Белагротерминала» и комбината хлебопродуктов стали победительницами «Сморгонской лыжни - 2019»

Команды «Белагротерминала» и комбината хлебопродуктов стали победительницами «Сморгонской лыжни - 2019»

Команды «Белагротерминала» и комбината хлебопродуктов стали победительницами «Сморгонской лыжни - 2019»

В командной эстафете среди организаций города и района (дистанция 4х1 км) победу одержали представители ООО «Белагротерминал». Второе место у команды Сморгонского РОВД, третье – у работников агрегатного завода.

Команды «Белагротерминала» и комбината хлебопродуктов стали победительницами «Сморгонской лыжни - 2019»

Команда ООО "Белагротерминал"

В командной эстафете среди работников агропромышленного комплекса (дистанция 4х1 км) быстрее всех финишировали представители комбината хлебопродуктов. Вторую и третью ступени пьедестала разделили команды управления райсельхозпрода и предприятия «Сморгонские молочные продукты».

Сергей ЮРЕВИЧ.

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Зимний спортивный праздник «Сморгонская лыжня - 2019» в этом году собрал более 200 участников, представляющих 30 организаций и предприятий района.
 
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