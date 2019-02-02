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Команды «Белагротерминала» и комбината хлебопродуктов стали победительницами «Сморгонской лыжни - 2019»
03.02.2019 — Новости Спорта | Светлы шлях
Зимний спортивный праздник
Открыл соревнования председатель Сморгонского райисполкома Геннадий ХОРУЖИК
В командной эстафете среди организаций города и района (дистанция 4х1 км) победу одержали представители ООО «Белагротерминал». Второе место у команды Сморгонского РОВД, третье – у работников агрегатного завода.
Команда ООО "Белагротерминал"
В командной эстафете среди работников агропромышленного комплекса (дистанция 4х1 км) быстрее всех финишировали представители комбината хлебопродуктов. Вторую и третью ступени пьедестала разделили команды управления райсельхозпрода и предприятия «Сморгонские молочные продукты».
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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Команды «Белагротерминала» и комбината хлебопродуктов стали победительницами «Сморгонской лыжни - 2019»
Зимний спортивный праздник «Сморгонская лыжня - 2019» в этом году собрал более 200 участников, представляющих 30 организаций и предприятий района.
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