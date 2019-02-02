Белорус Владимир Самсонов вышел в финал Кубка Европы по настольному теннису

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер сборной Беларуси по настольному теннису Владимир Самсонов пробился в финал Кубка Европы топ-16, который проходит в швейцарском Монтре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинальном матче Владимир Самсонов победил австрийца Даниэля Хабесона со счетом 4:2 (11:9, 11:4, 9:11, 11:9, 6:11, 11:9).

В 1/8 финала белорус переиграл греческого спортсмена Панайотиса Гьониса - 4:1, а в четвертьфинале с таким же результатом победил румына Овидиу Ионеску.

Вечером в решающем поединке Владимир Самсонов будет соперничать с представителем Германии Дмитрием Овчаровым, который в полуфинале одолел еще одного немецкого теннисиста Тимо Болля - 4:3.

Владимир Самсонов четырежды становился победителем этих престижных соревнований (1998, 1999, 2001, 2007), а в прошлом году занял 4-е место.-0-