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Петербург (WTA). Бертенс обыграла Векич и взяла 8-й титул

03.02.2019 18:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В финале турнира WTA в Санкт-Петербурге Кики Бертенс (2) обыграла Донну Векич (8).

Сетка турнира здесь.

St. Petersburg Ladies Trophy

Санкт-Петербург, Россия

28 января – 3 февраля 2019

WTA Premier

Призовой фонд – 823 000 долларов

Крытые корты, хард

Финал

Кики Бертенс (Голландия)  Донна Векич (Хорватия)
7:6|6:4
Дата проведения
3 февраля, 15.47
Онлайн матча

 

 
 
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В финале турнира WTA в Санкт-Петербурге Кики Бертенс (2) обыграла Донну Векич (8).
 
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