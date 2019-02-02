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Петербург (WTA). Бертенс обыграла Векич и взяла 8-й титул
03.02.2019 18:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
В финале турнира WTA в Санкт-Петербурге Кики Бертенс (2) обыграла Донну Векич (8).
Сетка турнира
St. Petersburg Ladies Trophy
Санкт-Петербург, Россия
28 января – 3 февраля 2019
WTA Premier
Призовой фонд – 823 000 долларов
Крытые корты, хард
Финал
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В финале турнира WTA в Санкт-Петербурге Кики Бертенс (2) обыграла Донну Векич (8).
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