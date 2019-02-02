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НБА. «Нью-Йорк» сыграет с «Мемфисом», «Бостон» примет «Оклахома-Сити»

03.02.2019 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча. «Нью-Йорк» сыграет с «Мемфисом», «Бостон» примет «Оклахома-Сити», «Торонто» – «Клипперс».

НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Мемфис
Дата проведения
3 февраля, 21.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Превью

Бостон – Оклахома-Сити
Дата проведения
3 февраля, 22.00, «TD Garden»
Онлайн матча Превью

Торонто – Клипперс
Дата проведения
3 февраля, 23.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча.
 
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