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НБА. «Нью-Йорк» сыграет с «Мемфисом», «Бостон» примет «Оклахома-Сити»
03.02.2019 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча. «Нью-Йорк» сыграет с «Мемфисом», «Бостон» примет «Оклахома-Сити», «Торонто» – «Клипперс».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча.
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