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Жозе Моуринью проведет стартовое вбрасывание на матче «Авангард» – СКА

03.02.2019 18:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известного футбольного тренера Жозе Моуринью пригласили на матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и СКА.

Португальский специалист проведет стартовое вбрасывание, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в обоих клубах.

Официально представители команд пока не подтвердили данную информацию.

Матч пройдет на «Балашиха-Арена» 4 февраля, начало в – в 19:30 по белорусскому времени.

 
 
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Известного футбольного тренера Жозе Моуринью пригласили на матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и СКА.
 
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