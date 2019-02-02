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Жозе Моуринью проведет стартовое вбрасывание на матче «Авангард» – СКА
03.02.2019 18:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Известного футбольного тренера Жозе Моуринью пригласили на матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и СКА.
Португальский специалист проведет стартовое вбрасывание, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в обоих клубах.
Официально представители команд пока не подтвердили данную информацию.
Матч пройдет на «Балашиха-Арена» 4 февраля, начало в – в 19:30 по белорусскому времени.
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Известного футбольного тренера Жозе Моуринью пригласили на матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и СКА.
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