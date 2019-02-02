Жозе Моуринью проведет стартовое вбрасывание на матче «Авангард» – СКА

Известного футбольного тренера Жозе Моуринью пригласили на матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и СКА.

Португальский специалист проведет стартовое вбрасывание, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в обоих клубах.

Официально представители команд пока не подтвердили данную информацию.

Матч пройдет на «Балашиха-Арена» 4 февраля, начало в – в 19:30 по белорусскому времени.