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«МЮ» победил «Лестер» за счет гола Рэшфорда с паса Погба. У Сульшера 9 побед в 10 матчах

03.02.2019 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 25-м туре премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» победил «Лестер».

С того момента, как Оле-Гуннар Сульшер сменил Жозе Моуринью в качестве тренера «Манчестер Юнайтед», команда провела 10 матчей в различных турнирах и одержала 9 побед.


Лестер – Манчестер Юнайтед 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
3 февраля, 17.05, «Кинг Пауэр»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 9 Рэшфорд.
ЛестерШмейхель, Эванс, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Магуайр, Менди (Ихеаначо, 84), Ндиди, Мэддисон (Геззаль, 62), Грэй (Окадзаки, 74), Барнс, Варди.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Байи, Шоу, Янг, Линделеф, Эррера, Матич, Погба, Лингард (Джонс, 90), Санчес (Марсьяль, 67), Рэшфорд (Лукаку, 78).
Предупреждения:
Лингард (20), Варди (32), Матич (42), Менди (45), Шоу (80), Геззаль (82), Ндиди (90), Марсьяль (90).
 
 
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В 25-м туре премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» победил «Лестер».
 
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