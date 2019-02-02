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«МЮ» победил «Лестер» за счет гола Рэшфорда с паса Погба. У Сульшера 9 побед в 10 матчах
03.02.2019 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 25-м туре премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» победил «Лестер».
С того момента, как Оле-Гуннар Сульшер сменил Жозе Моуринью в качестве тренера «Манчестер Юнайтед», команда провела 10 матчей в различных турнирах и одержала 9 побед.
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В 25-м туре премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» победил «Лестер».
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