Михаил Захаров: «Молодым игрокам тяжело зацепиться в «Юности». Они очень слабые физически»

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров оценил игру команды в матче с «Неманом» (3:0), сообщает пресс-служба клуба.

– Хорошо отыграли первый период. 15:2 мы его выиграли по броскам! Я такой игры сам не ожидал, но реализации не было. А так очень здорово сыграли: 38 на 10 или на 12 бросков мы их переиграли, полностью инициативой владели. В третьем периоде задача была – не пропустить, и мы с ней справились.

– Михаил Михайлович, сегодня у вас в нападении играл защитник …

– У нас просто сломался Аносов, игроков нет, много травмированных. Сегодня даже запасного хоккеиста не было, некого было ставить. Нам надо было играть или без нападающего, или так. Ну, Ногачев сегодня здорово выступил, и вообще это звено сегодня прилично сыграло. Сегодня претензий ни к кому нет.

– Может не надо было отдавать в «Лиду»?

– Балтруку тоже надо играть. Молодым игрокам тяжело зацепиться в нашей команде. Они очень слабые физически. Ребята приходят неподготовленными. Когда приходят к нам в команду – начинают тренироваться, а в двадцать лет надо уже здоровыми ребятами приходить, крепкими. Они приходят из молодежной сборной и поле не могут перебросить. У нас игроки в сетку попадают от линии ворот, а у них до центра не долетает шайба, – сказал Захаров.