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Сербский защитник Антич подписал двухлетний контракт с солигорским «Шахтером»
03.02.2019 20:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сербский защитник Никола Антич перешел из «Войводины» в солигорский
Футболист заключил двухлетний контракт с белорусским клубом, сообщает
В сезоне-2018/19 защитник провел 14 матчей в высшей лиге Сербии. Подробную статистику 25-летнего футболиста смотрите
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Сербский защитник Никола Антич перешел из «Войводины» в солигорский «Шахтер».
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