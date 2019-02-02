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Сербский защитник Антич подписал двухлетний контракт с солигорским «Шахтером»

03.02.2019 20:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сербский защитник Никола Антич перешел из «Войводины» в солигорский «Шахтер».

Футболист заключил двухлетний контракт с белорусским клубом, сообщает пресс-служба «Войводины». Скоро Антич присоединится к новой команде на сборе в Турции.

В сезоне-2018/19 защитник провел 14 матчей в высшей лиге Сербии. Подробную статистику 25-летнего футболиста смотрите здесь.

 
 
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Сербский защитник Никола Антич перешел из «Войводины» в солигорский «Шахтер».
 
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