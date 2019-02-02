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Артем Гуренко, Филипп Иванов, Куратник и Халимончик покинули минское «Динамо»

03.02.2019 21:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Расположение минского «Динамо» покинули Никита Халимончик, Артем Куратник, а также Филипп Иванов и Артем Гуренко.

Радислав Орловский возвращается к работе с дублирующим составом «Динамо», который сейчас находится на сборе в Стайках, сообщает пресс-служба клуба.

Статистику игроков в минувшем сезоне смотрите здесь.

 
 
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Расположение минского «Динамо» покинули Никита Халимончик, Артем Куратник, а также Филипп Иванов и Артем Гуренко.
 
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