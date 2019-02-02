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Telegraf.rs: «Црвена Зведа» предложила 1,2 млн евро за Иванича»

03.02.2019 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Црвена Звезда» предложила 1,2 млн евро за полузащитника БАТЭ Мирко Иванича, сообщает Telegraf.rs.

По информации издания, борисовчане оценивают футболиста в 1,7 млн евро и не хотят уменьшать размер суммы. Тем не менее, стороны продолжают переговоры.

Сам Иванич уже согласовал условия личного контракта, по которому он будет зарабатывать 30 тысяч евро в месяц.

Полузащитник забил 7 голов и оформил 4 ассиста в 25 матчах чемпионата Беларуси в сезоне-2018. Подробную статистику 25-летнего футболиста смотрите здесь.

Напомним, трансферное окно в Сербии закрывается 8 февраля.

Добавим, что Иванич сегодня не принимал участие в товарищеской игре БАТЭ против «Вольфсберга».

 
 
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«Црвена Звезда» предложила 1,2 млн евро за полузащитника БАТЭ Мирко Иванича, сообщает Telegraf.rs.
 
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