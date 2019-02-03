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Поисковики нашли самолет Салы на дне Ла-Манша
04.02.2019 01:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны подробности поиска пропавшего самолета, в котором был нападающий «Кардиффа»
По информации Sky, самолет Piper PA-47 Malibu найден. Об этом уже сообщили родственникам Салы и пилота Дэвида Айбботсона.
Обломки нашли на дне Ла-Манша неподалеку от острова Гернси. Их идентифицировали как принадлежащие именно этому самолету. Нашли ли тела Салы и Айбботсона, неизвестно.
Подводные поиски
Частная поисковая операция финансируется со средств, собранных на краудфандинговой платформе GoFundMe. К этой минуте собрано более 300 тысяч евро. В четверг, 24 января, полиция Гернси
Трансфер Салы стал рекордным для «Кардиффа». Аргентинец уже оформил переход в валлийский клуб, а затем вернулся во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по
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Стали известны подробности поиска пропавшего самолета, в котором был нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала.
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