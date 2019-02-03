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Супербоул. «Нью-Ингленд» против «Лос-Анджелес Рэмс»
04.02.2019 00:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня ночью по московскому времени определится чемпион Национальной футбольной лиги (НФЛ). В финале сойдутся «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Лос-Анджелес Рэмс».
Национальная футбольная лига
Супербоул
4 февраля
Атланта
Нью-Ингленд – Лос-Анджелес Рэмс – 2.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня ночью по московскому времени определится чемпион Национальной футбольной лиги (НФЛ).
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