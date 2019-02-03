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Супербоул. «Нью-Ингленд» против «Лос-Анджелес Рэмс»

04.02.2019 00:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня ночью по московскому времени определится чемпион Национальной футбольной лиги (НФЛ). В финале сойдутся «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Лос-Анджелес Рэмс».

Национальная футбольная лига

Супербоул

4 февраля

Атланта

Нью-Ингленд – Лос-Анджелес Рэмс – 2.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

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Сегодня ночью по московскому времени определится чемпион Национальной футбольной лиги (НФЛ).
 
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