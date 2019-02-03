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Чемпион Беларуси
04.02.2019 — Новости Спорта | Кричевская жизнь
Кричевская школа футбола вырастила немало хороших футболис-тов, которые прославили родной город, выступая за различные команды на чемпионатах страны. Но это были, в большинстве своем, люди старшего поколения и игравшие еще в чемпионатах СССР. Среди новой волны футболистов — семнадцатилетний уроженец нашего города Максим Капралев.
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Кричевская школа футбола вырастила немало хороших футболис-тов, которые прославили родной город, выступая за различные команды на чемпионатах страны. Но это
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