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Чемпион Беларуси

04.02.2019 — Новости Спорта | Кричевская жизнь  
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Кричевская школа футбола вырастила немало хороших футболис-тов, которые прославили родной город, выступая за различные команды на чемпионатах страны. Но это были, в большинстве своем, люди старшего поколения и игравшие еще в чемпионатах СССР. Среди новой волны футболистов — семнадцатилетний уроженец нашего города Максим Капралев.
Несмотря на свой юный возраст, он уже успел поучаствовать в сос-таве юношеской сборной Беларуси в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу среди юношей не старше 17 лет, который проходил в 2017 году в Могилеве и Орше. Там он выступал нападающим, и довольно результативно.
Чемпион Беларуси

 
Теги: Могилев
 
 
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Кричевская школа футбола вырастила немало хороших футболис-тов, которые прославили родной город, выступая за различные команды на чемпионатах страны. Но это
 
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