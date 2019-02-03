Чемпион Беларуси

Кричевская школа футбола вырастила немало хороших футболис-тов, которые прославили родной город, выступая за различные команды на чемпионатах страны. Но это были, в большинстве своем, люди старшего поколения и игравшие еще в чемпионатах СССР. Среди новой волны футболистов — семнадцатилетний уроженец нашего города Максим Капралев.

Несмотря на свой юный возраст, он уже успел поучаствовать в сос-таве юношеской сборной Беларуси в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу среди юношей не старше 17 лет, который проходил в 2017 году в Могилеве и Орше. Там он выступал нападающим, и довольно результативно.





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