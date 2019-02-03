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Одно тело найдено в обломках самолета Салы в Ла-Манше

04.02.2019 15:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Ла-Манше продолжают изучать место крушения самолета Piper PA-47 Malibu, на котором летел новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала.

Подводная съемка позволила обнаружить в обломках самолета одно тело, кто это – еще не установлено. Поисковики будут действовать в соответствии с пожеланиями семей Салы и пилота Дэвида Айбботсона.

Отделение расследования авиационных происшествий (AAIB) опубликовало фото с места, где найдены обломки самолета.

Самолет был найден вчера, спустя несколько часов после начала частных поисков.

Трансфер Салы стал рекордным для «Кардиффа». Аргентинец уже оформил переход в валлийский клуб, а затем вернулся во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту». Вместе с ним в самолете находился пилот Дэвид Айбботсон.

Одно тело найдено в обломках самолета Салы в Ла-Манше

Фото: AAIB

 
 
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В Ла-Манше продолжают изучать место крушения самолета Piper PA-47 Malibu, на котором летел новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала.
 
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