|
Одно тело найдено в обломках самолета Салы в Ла-Манше
04.02.2019 15:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Ла-Манше продолжают изучать место крушения самолета Piper PA-47 Malibu, на котором летел новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала.
Подводная съемка позволила обнаружить в обломках самолета одно тело, кто это – еще не установлено. Поисковики будут действовать в соответствии с пожеланиями семей Салы и пилота Дэвида Айбботсона.
Отделение расследования авиационных происшествий (AAIB) опубликовало фото с места, где найдены обломки самолета.
Самолет был найден вчера, спустя несколько часов после начала частных поисков.
Трансфер Салы стал рекордным для «Кардиффа». Аргентинец уже оформил переход в валлийский клуб, а затем вернулся во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту». Вместе с ним в самолете находился пилот Дэвид Айбботсон.
Фото: AAIB
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Ла-Манше продолжают изучать место крушения самолета Piper PA-47 Malibu, на котором летел новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)