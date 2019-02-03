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Федерация футбола Украины убрала Ракицкого из списка игроков сборной
04.02.2019 15:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий исключен из списка игроков сборной Украины, опубликованного на официальном сайте федерации футбола Украины.
Напомним, 29-летний футболист перешел из «Шахтера» в «Зенит», подписав контракт с петербургским клубом на 3,5 года.
В составе сборной Украины Ракицкий провел 54 матча и забил 5 голов.
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий исключен из списка игроков сборной Украины, опубликованного на официальном сайте федерации футбола Украины.
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