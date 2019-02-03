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Федерация футбола Украины убрала Ракицкого из списка игроков сборной

04.02.2019 15:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий исключен из списка игроков сборной Украины, опубликованного на официальном сайте федерации футбола Украины.

Напомним, 29-летний футболист перешел из «Шахтера» в «Зенит», подписав контракт с петербургским клубом на 3,5 года.

В составе сборной Украины Ракицкий провел 54 матча и забил 5 голов. 

Федерация футбола Украины убрала Ракицкого из списка игроков сборной

 
 
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий исключен из списка игроков сборной Украины, опубликованного на официальном сайте федерации футбола Украины.
 
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