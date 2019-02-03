Белорусы, которых не пустили в Бельгию, являются тренерами «Шахтера». Они летели на стажировку в «Брюгге»

Белорусы, которых не пустили в Бельгию, являются тренерами . Эту информацию подтвердили в пресс-службе клуба.

Четверо специалистов летели на стажировку в . Среди них были начальник отделения молодежного футбола Станислав Суворов, и тренер 2003 года Вадим Ласовский, тренер 2004 года Андрей Бас и тренер 2001 года Дмитрий Короткевич.

Проблемы возникли из-за того, что тренеры въезжали в Бельгию по шенгенским визам, выданным в Литве. Сообщается, что белорусам не дали возможности своевременно связаться с консулом. Кроме того, бельгийские сотрудники порвали официальное приглашение «Брюгге».

Сейчас тренеры вернулись в расположение «Шахтера».

Белорусов с литовским шенгеном депортировали из Бельгии