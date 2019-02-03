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Белорусы, которых не пустили в Бельгию, являются тренерами «Шахтера». Они летели на стажировку в «Брюгге»
04.02.2019 15:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусы, которых не пустили в Бельгию, являются тренерами
Четверо специалистов летели на стажировку в
Проблемы возникли из-за того, что тренеры въезжали в Бельгию по шенгенским визам, выданным в Литве. Сообщается, что белорусам не дали возможности своевременно связаться с консулом. Кроме того, бельгийские сотрудники порвали официальное приглашение «Брюгге».
Сейчас тренеры вернулись в расположение «Шахтера».
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Белорусы, которых не пустили в Бельгию, являются тренерами «Шахтера». Они летели на стажировку в «Брюгге»
Белорусы, которых не пустили в Бельгию, являются тренерами «Шахтера».
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