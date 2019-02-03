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Не упустите настоящую зиму!

04.02.2019 — Новости Спорта | Светлы шлях  
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Катание на лыжах входит в число самых известных и привлекательных зимних видов спорта. Места для катаний расположились по всему району, большинство из них возле учреждений образования. Протяжённость лыжной трассы в нашем учреждении составляет 1270 метров. Особенность Кревской лыжни в том, что кроме открытых участков ровной местности есть и спуски, и подъёмы. Учителя физической культуры и здоровья постоянно следят за качеством лыжни и, если нужно, обновляют. Это гарантирует идеальное состояние трассы в любую погоду.

Не упустите настоящую зиму!

Учащиеся нашего учреждения образования с удовольствием катаются на лыжах во время уроков и в свободное от занятий время. Ежегодно проводятся такие спортивные мероприятия как «Снежный снайпер», зимний комплекс «Защитник Отечества», лыжные гонки, которые способствуют укреплению здоровья.

В нашем учреждении организован прокат зимнего спортинвентаря. На выходные жители аг. Крево и прилегающих деревень имеют возможность с удовольствием покататься на лыжах. Мы приглашаем всех любителей этого вида спорта провести активно и с пользой для здоровья своё свободное время. Лучшего отдыха – не найти!

Не упустите настоящую зиму!

Не упустите настоящую зиму!

Управление образования Сморгонского районного исполнительного комитета оказало поддержку в укреплении спортивной материальной базы – приобретение новых комфортных и стильных лыж. Мы благодарны Вам за оказанную помощь!

Не упустите настоящую зиму!

Татьяна ВАРИЦКАЯ, заместитель директора по воспитательной работе.

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Катание на лыжах входит в число самых известных и привлекательных зимних видов спорта. Места для катаний расположились по всему району, большинство из них возле...
 
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