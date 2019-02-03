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Роналдо об американском футболе: «Объясните, почему это называют футболом, если в него играют не ногами?»
04.02.2019 18:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший нападающий сборной Бразилии, а ныне президент «Вальядолида»
«Может ли кто-нибудь объяснить, почему они называют этот вид спорта футболом, если это не мяч, и они не играют в него ногами?» – написал Роналдо в инстаграме, опубликовав фото с мячом для американского футбола.
В США европейский футбол называется соккером, а американский футбол – просто футболом.
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Роналдо об американском футболе: «Объясните, почему это называют футболом, если в него играют не ногами?»
Бывший нападающий сборной Бразилии, а ныне президент «Вальядолида» Роналдо попросил объяснить, почему американский футбол называется футболом.
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