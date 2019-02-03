Роналдо об американском футболе: «Объясните, почему это называют футболом, если в него играют не ногами?»

Бывший нападающий сборной Бразилии, а ныне президент «Вальядолида» попросил объяснить, почему американский футбол называется футболом.

«Может ли кто-нибудь объяснить, почему они называют этот вид спорта футболом, если это не мяч, и они не играют в него ногами?» – написал Роналдо в инстаграме, опубликовав фото с мячом для американского футбола.

В США европейский футбол называется соккером, а американский футбол – просто футболом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ronaldo (@ronaldo) 3 Фев 2019 в 11:45 PST