Лисенок Лесик победил на конкурсе талисманов в Литве

Талисман II Европейских игр лисенок Лесик занял первое место в конкурсе маскотов (узнаваемых персонажей-талисманов) на олимпийском зимнем фестивале Lteam, который проходил 1—3 февраля в Друскининкае (Литва), сообщает БелТА .

Талисманы оспаривали победу в личном первенстве сразу в нескольких дисциплинах: скоростной спуск с горы, катание на коньках, зимний футбол, танцы и зимний волейбол. Лисенок Лесик с самого начала состязаний захватил лидерство и по итогам соревнований завоевал первое место рейтинга.

«Такой фестиваль проводится в шестой раз, четыре из них — в Друскининкае. Поначалу форум проходил в формате одного дня, включал в себя демонстрацию различных зимних видов спорта. За шесть лет фестиваль изменился, сейчас он проводится в течение нескольких дней. Увеличивается и количество участников: в нынешнем их более 3 тыс. человек. Конкурс талисманов занимает особое место в программе соревнований. Лесик проявил себя на отлично! Не могу не отметить, что мы были очень рады первыми из всех европейских стран встретить этого очаровательного лисенка у себя в гостях», — рассказала президент Национального олимпийского комитета Литвы Дайна Гудзиневичюте.

В прошлом году победа в турнире талисманов досталась представителям страны-хозяйки. Зимний олимпийский фестиваль в Друскининкае проводится при поддержке Национального олимпийского комитета Литвы и является важным спортивным событием в культурной жизни соседней страны.