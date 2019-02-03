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Моуринью упал во время символического вбрасывания перед матчем «Авангард» – СКА

04.02.2019 19:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный тренер Жозе Моуринью провел символическое вбрасывание перед матчем чемпионата КХЛ между «Авангардом» и СКА.

Португалец вбросил шайбу в центре площадки, но подскользнулся, когда отправился покидать лед.

Моуринью приехал в Балашиху, чтобы посмотреть хоккей. Нет, мы не сошли с ума

 
 
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Известный тренер Жозе Моуринью провел символическое вбрасывание перед матчем чемпионата КХЛ между «Авангардом» и СКА.
 
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