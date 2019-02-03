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Тарасов о трансфере Ракицкого: «Игрок из братской страны! Это еще раз показывает, что с нашей стороны нет агрессии»

04.02.2019 19:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался по поводу перехода украинского защитника Ярослава Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит».

«Футбол вне политики, всегда так считал и говорил. Поэтому переход в российский чемпионат Ярослава Ракицкого – хорошее тому подтверждение! В РПЛ появился игрок из братской страны! И это еще раз показывает, что с нашей стороны нет никакой агрессии.

Даже в государственном конкурсе «Лидеры России» в полуфинал выходит киевский банкир, какие тут вопросы. И ноль проблем – все как раньше, в 2012 году», – написал Тарасов.

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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался по поводу перехода украинского защитника Ярослава Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит».
 
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