Американец Абрамс перешел в «Цмокі-Мінск»

Американский баскетболист Джамар Абрамс перешел в «Цмокі-Мінск».

Ранее форвард выступал за немецкую «Йену». В 9 играх за клуб 29-летний Абрамс в среднем проводил на площадке 25 минут, за которые набирал 12.2 очка, 4.6 подбора и 1.8 передач.

Отметим, что баскетболист стал лучшим в конкурсе слэм-данков в матче всех звезд Германии 2018 года.



