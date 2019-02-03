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Американец Абрамс перешел в «Цмокі-Мінск»
04.02.2019 19:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Американский баскетболист Джамар Абрамс перешел в «Цмокі-Мінск».
Ранее форвард выступал за немецкую «Йену». В 9 играх за клуб 29-летний Абрамс в среднем проводил на площадке 25 минут, за которые набирал 12.2 очка, 4.6 подбора и 1.8 передач.
Отметим, что баскетболист стал лучшим в конкурсе слэм-данков в матче всех звезд Германии 2018 года.
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Американский баскетболист Джамар Абрамс перешел в «Цмокі-Мінск».
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