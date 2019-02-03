Дмитрий Дудик: «Захаров говорит, что Аносов слабый, так это он его таким сделал!»

Белорусские специалисты Дмитрий Дудик и Вячеслав Гусов обсудили слова главного тренера «Юности» Михаила Захарова, который раскритиковал молодых хоккеистов своей команды.

Дмитрий Дудик: «Каждый кулик хвалит свое болото. Я могу сказать, что у меня через пару месяцев полкоманды сможет играть в «Динамо», но потом придет Михаил Михайлович Захаров и скажет, что он-то отдает в молодежную сборную профессионалов с большой буквы, которые бросают через всю площадку, до ворот добрасывают, а мы их растренировываем, делаем слабее. И они к нему возвращаются уже абсолютно слабыми хоккеистами».

Вячеслав Гусов: «Михаил Михайлович все правильно говорит. Хоккеист на этом уровне должен быть очень подготовленным. Вы, когда молодым были, вы очень подготовленным приходили в команду физически. Никогда никому не уступали, насколько я помню. Сейчас молодые хоккеисты очень уступают по физическим данным. Вы согласны?»

Дудик: Да, это большая проблема белорусского хоккея.

Гусов: Я приходил в школу «Динамо». Некоторые хоккеисты хотят тренироваться, а некоторых приходится из-под палочки…

Дудик: И что, я как тренер молодежной сборной должен решать этот вопрос? Учить их бросать?

Гусов: Но мы же все в одной стране, должны работать на одну сборную, на перспективу/

Дудик: Слава, у нас многие — эксперты и специалисты. Красиво могут говорить, как ты, а делать что-то никто не хочет. И когда тот же Михаил Михайлович Захаров говорит, что Аносов слабый, так это он его таким сделал!

Гусов: А Дроздов?

Дудик: А Дроздова витебская школа воспитала. Причем здесь Захаров?

Гусов: Дроздов же у Захарова играл в прошлом году.

Дудик: Ты спроси у Дроздова — не играл, а мучился. И скорее хотел уйти оттуда, – цитирует слова Дудика и Гусова «Прессбол» со ссылкой на «Беларусь 5».

Михаил Захаров: «Молодым игрокам тяжело зацепиться в «Юности». Они очень слабые физически»