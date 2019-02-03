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Буйницкий больше не сыграет за минское «Динамо» в этом сезоне

04.02.2019 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий минского «Динамо» Дмитрий Буйницкий больше не сыграет за минское «Динамо» в этом сезоне. Об этом сообщил сам хоккеист в эфире «Динамо-шоу».

Также 21-летний хоккеист заявил, что будет готовиться к чемпионату мира.

Минскому «Динамо» осталось провести 6 матчей в КХЛ. 

Чемпионат мира в 1-м дивизионе пройдет с 28 апреля по 5 мая в Астане и Таллине. 

Подробную статистику Буйницкого можно посмотреть здесь

 
 
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Нападающий минского «Динамо» Дмитрий Буйницкий больше не сыграет за минское «Динамо» в этом сезоне.
 
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