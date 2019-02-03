Нападающий минского «Динамо» Дмитрий Буйницкий больше не сыграет за минское «Динамо» в этом сезоне. Об этом сообщил сам хоккеист в эфире « Динамо-шоу ».

Также 21-летний хоккеист заявил, что будет готовиться к чемпионату мира.

Минскому «Динамо» осталось провести 6 матчей в КХЛ.

Чемпионат мира в 1-м дивизионе пройдет с 28 апреля по 5 мая в Астане и Таллине.

Подробную статистику Буйницкого можно посмотреть здесь .