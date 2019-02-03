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Турция (Д2).»Алтай» – «Истанбулспор». Путило получил красную карточку
04.02.2019 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник «Алтая» Антон Путило получил красную карточку в матче чемпионата Турции (Д2) против «Истанбулспора». Игра закончилась 1:1.
31-летний игрок вышел в стартовом составе. Первый «горчичник» игрок заработал на 55 минуте, а затем на 92-й получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Напомним, что Путило за «Алтай» провел 3 матча и сделал 2 голевые передачи.
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Белорусский полузащитник «Алтая» Антон Путило получил красную карточку в матче с «Истанбулспором».
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