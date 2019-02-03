Турция (Д2).»Алтай» – «Истанбулспор». Путило получил красную карточку

Белорусский полузащитник «Алтая» Антон Путило получил красную карточку в матче чемпионата Турции (Д2) против «Истанбулспора». Игра закончилась 1:1.

31-летний игрок вышел в стартовом составе. Первый «горчичник» игрок заработал на 55 минуте, а затем на 92-й получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Напомним, что Путило за «Алтай» провел 3 матча и сделал 2 голевые передачи.