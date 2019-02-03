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Эдгар Олехнович: «После смерти Капского столько всех повылезало... А когда Анатольич был жив, все как мыши сидели»

04.02.2019 21:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник минского «Динамо» Эдгар Олехнович поделился мнением о своем бывшем клубе, где он выступал с 2010 по 2016 год.

– У чемпионов серьезные потери, которые превалируют над приобретениями.

– Знаете, после смерти Анатолия Капского столько всех повылезало... А когда Анатольич был жив, все как мыши сидели. Превосходство над БАТЭ надо доказывать игрой на поле, а не языками чесать. Вот и все, что могу сказать на этот счет.

– То есть подразумеваешь, что БАТЭ остается фаворитом?

– Перед стартом – да. Столько чемпионств подряд, слаженный состав... Он и сейчас сильный и явно еще укрепится. Но вы же прекрасно знаете: укусить БАТЭ хотят все! – сказал Олехнович.

 
 
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Полузащитник минского «Динамо» Эдгар Олехнович поделился мнением о своем бывшем клубе, где он выступал с 2010 по 2016 год.
 
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