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Эдгар Олехнович: «После смерти Капского столько всех повылезало... А когда Анатольич был жив, все как мыши сидели»
04.02.2019 21:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник минского «Динамо» Эдгар Олехнович поделился мнением о своем бывшем клубе, где он выступал с 2010 по 2016 год.
– У чемпионов серьезные потери, которые превалируют над приобретениями.
– Знаете, после смерти Анатолия Капского столько всех повылезало... А когда Анатольич был жив, все как мыши сидели. Превосходство над БАТЭ надо доказывать игрой на поле, а не языками чесать. Вот и все, что могу сказать на этот счет.
– То есть подразумеваешь, что БАТЭ остается фаворитом?
– Перед стартом – да. Столько чемпионств подряд, слаженный состав... Он и сейчас сильный и явно еще укрепится. Но вы же прекрасно знаете: укусить БАТЭ хотят все! – сказал Олехнович.
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Эдгар Олехнович: «После смерти Капского столько всех повылезало... А когда Анатольич был жив, все как мыши сидели»
Полузащитник минского «Динамо» Эдгар Олехнович поделился мнением о своем бывшем клубе, где он выступал с 2010 по 2016 год.
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