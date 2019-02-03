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Сидоренко о проигрыше ЦСКА: «Забросили бы шайбу какую-нибудь, может, все бы по-другому повернулось»

04.02.2019 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко по горячим следам поражения от ЦСКА со счетом 0:3 прокомментировал впечатления от матча.

«Мы планировали сыграть от обороны, на контратаках. К сожалению, нас поймал защитник на наших же ошибках. Надо было гораздо терпеливее работать. Плюс, конечно, не удалась игра в атаке. Очень слабо действовали в наступлении. Сказывается отсутствие глубины состава. Вы видели: ребята, когда шайбу пропустили, немного сникли. Эмоций не хватило.

После перерыва набирали очки в пяти матчах – считаю, провели хороший отрезок. И сейчас пытались навязать сопернику борьбу… Забросили бы шайбу какую-нибудь, может, все бы по-другому повернулось.

Международная пауза? Кто-то поедет играть за сборные, остальные будут работать здесь, залечивать травмы. Работа ведется», – рассказал Сидоренко в эфире канала «Беларусь 5».

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко по горячим следам поражения от ЦСКА со счетом 0:3 прокомментировал впечатления от матча.
 
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