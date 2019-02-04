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НБА. «Бруклин» проиграл «Милуоки», «Сакраменто» играет с «Сан-Антонио» и другие матчи
05.02.2019 07:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата
Занимающий 9-е место на Западе «Сакраменто» пытается прервать победную серию
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей.
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