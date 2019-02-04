ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. «Бруклин» проиграл «Милуоки», «Сакраменто» играет с «Сан-Антонио» и другие матчи

05.02.2019 07:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей. «Бруклин» проиграл лидером Восточной конференции «Милуоки».

Занимающий 9-е место на Западе «Сакраменто» пытается прервать победную серию «Сан-Антонио».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Атланта 129:137 (20:35, 37:26, 32:38, 40:38)
Дата проведения
5 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Статистика

Детройт – Денвер 129:103 (34:36, 34:19, 29:28, 32:20)
Дата проведения
5 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Статистика

Бруклин – Милуоки 94:113 (17:23, 25:28, 22:36, 30:26)
Дата проведения
5 февраля, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика

Новый Орлеан – Индиана 107:109 (20:25, 30:28, 24:30, 33:26)
Дата проведения
5 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика

Финикс – Хьюстон 110:118 (28:32, 29:31, 23:31, 30:24)
Дата проведения
5 февраля, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
Онлайн матча Статистика

Сакраменто – Сан-Антонио 91:80 (3 четверть)
Дата проведения
5 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Юрий Пунтус: «Если вдруг матч с «Зенитом» сдавался, то это не вина всей команды «Динамо», а отдельной кучки предателей» 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.02.2019
Днепровская правда (Дуюровно)
Заря над Неманам
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика