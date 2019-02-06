Владислав Васильев: «Юревич научил меня работать и трудиться. Можно сказать, изменил меня полностью»

Полузащитник «Энергетика-БГУ» Владислав Васильев рассказал о влиянии тренера команды Анатолия Юревича.

– Влад, уехав в чемпионат Беларуси, вы за год сделали впечатляющий скачок вверх – из игрока «Шахтера-Булата» превратились в кандидата в национальную сборную Казахстана. Как думаете, реален ли был бы такой прогресс, если б остались дома?

– Думаю, нет, так как здесь Анатолий Иванович Юревич научил меня работать и трудиться. Можно сказать, изменил меня полностью.

– «Энергетик-БГУ» завершил украинский УТС. Чем занимались там? В каком режиме работали?

– Бегали в горку, прыгали, играли спарринги и занимались в тренажерном зале. Двухразовый режим плюс тренажерный зал.

– Интересно, что, вообще, происходит сейчас в стане новичка сильнейшего дивизиона чемпионата Беларуси? Много ли изменений в составе и тренерском штабе в связи с повышением в классе?

– В стане новичка происходит работа, работа и еще раз работа, – чтобы быть конкурентоспособными на новом уровне. Кардинальных изменений нет. Добавился, кстати, в тренерский штаб Александр Павлов, выступавший один год в «Окжетпесе».

– Какие задачи будет в состоянии решать в новом сезоне «Энергетик-БГУ», на Ваш взгляд?

– Задача – выполнить всю запланированную работу на сборах, и тогда мы попробуем многим преподнести сюрпризы. Ведь команда у нас молодая.

– Как и когда узнали о включении в расширенный список национальной сборной Казахстана? Как восприняли эту новость?

– На сборах после тренировки зашел в комнату и увидел поздравления от друга. Сначала не поверил, но потом посмотрел в интернете – и сам в этом убедился, – цитирует Васильева sports.kz .